Tre danske soldater fra ISAF hold 16 såret i Afghanistan

Tre danske soldater fra et minerydningshold er såret i Afghanistan, da en vejsidebombe eksploderede tæt på deres køretøj. Det fortæller DR Nyheder, mens Hærens Operative Kommando endnu ikke har frigivet nogle oplysninger.

Klokken 10:34 torsdag løb en melding om de sårede ind til DR Nyheder. I alt tre danske soldater fra det danske minerydningshold er såret i Afghanistan.

Det skete da en større vejsidebombe eksploderede. Eksplosionen ramte dog ikke soldaternes køretøj præcist, men gik derimod af et stykke fra danskerne.

Ingen af de tre soldater er i livsfare, men Hærens Operative Kommando har endnu ikke kommenteret på omfanget af skaderne. Alle tre har dog været i stand til at kontakte deres pårørende via telefonen.

Øst for Gereshk

DR Nyheder fortæller, at de tre blev såret i et område cirka 20 kilometer øst for byen Gereshk, da deres pansrede køretøj blev ramt af en improviseret sprængladning placeret i et køretøj, der holdt parkeret ved siden af vejen.

Byen Gereshk har længe været et centralt punkt for både danske ISAF-soldater samt lokale Taliban-sympatisører, der de seneste mange år har kæmpet indædt om området. Byen er en del af Helmand-området, hvor Danmark har haft sine hårdeste ildkampe igennem den lange tilstedeværelse i Afghanistan.

Soldaterne blev evakueret med helikopter til Camp Bastion, hvor de modtog behandling på felthospitalet. De har det efter omstændighederne godt, og de har selv været i stand til at ringe hjem til deres pårørende.

Soldaterne er udsendt med DANCON ISAF hold 16 og stammer fra Ingeniørregimentet. Episoden kommer efter længere tids ophold i angrebene mod de danske soldater. Det er især det lave antal soldater der befinder sig i området, der er skyld i dette.

I øjeblikket er ISAF Hold 17 i gang med sine sidste forberedelser til at overtage for hold 16 i landet.